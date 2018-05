Sławomir Dębski otrzymał trzyletni zakaz wjazdu do Rosji

Jak podało MSZ w Warszawie, do ministerstwa wezwany został we wtorek ambasador Rosji Siergiej Andriejew, któremu wręczona została nota z żądaniem wyjaśnienia incydentu z dyrektorem Dębskim.źródło: ShutterStock

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomir Dębski, który nie został wpuszczony do Rosji, poinformował we wtorek PAP, że otrzymał trzyletni zakaz wjazdu do tego kraju, a jego dotychczasowa pięcioletnia wiza została unieważniona.