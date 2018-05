Rzecznik dodał, że przesłuchanie pokrzywdzonego będzie kontynuowane, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy. Zaznaczył, że dla dobra postępowania nie ujawni szczegółów przesłuchania. Powiedział jedynie, że zakres śledztwa jest bardzo szeroki i nadal wiele wątków wymaga wyjaśnienia.

Wcześniej w rozmowie z PAP Kopania przyznał, że śledczy pytać mają pokrzywdzonego m.in. o sprawy związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko niemu, jak również o "realia odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w zakładach karnych".

Podobnie jak poprzednie przesłuchanie Komendy prowadzone było w obecności psychologa.

Tomasz Komenda, który w 2004 r. został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki, odsiadywał wyrok 25 lat więzienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W połowie marca został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność po 18 latach więzienia. Według prokuratury - która zgromadziła nowe dowody w tej sprawie - mężczyzna nie popełnił zbrodni, za którą został skazany. 16 maja Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę.

Kopania poinformował, że nadal trwają zaplanowane na piątek przesłuchania z kolejnymi osobami. Są to: jedna z funkcjonariuszek policji, z czasów, gdy ze sprawą zapoznał się prokurator Bartosz Biernat (to on w 2010 r. dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Komendzie), prokurator prowadzącą śledztwo w Prokuraturze Rejonowej w Oławie, bezpośrednio po zabójstwie i zgwałceniu 15–latki, osoba z kierownictwa prokuratury, z czasów, gdy Komenda był podejrzanym oraz osoba, która w 2010 roku była naczelnikiem wydział wrocławskiej prokuratury.

Niezależnie od czynności wykonywanych przez prokuratorów, realizacja szeregu przesłuchań zlecona została funkcjonariuszom z wrocławskiego wydziału spraw wewnętrznych.

Kopania przypomniał, że postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi objęty jest okres 21 lat tj. od 1 stycznia 1997 roku, kiedy po zabójstwie i zgwałceniu 15–latki wszczęto śledztwo, do czasu opuszczenia przez Tomasza Komendę zakładu karnego tj. do 12 marca 2018 roku.

"Śledztwo toczy się w sprawie o przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poplecznictwa, tworzenia fałszywych dowodów i zatajania dowodów niewinności, oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem" - powiedział.

Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą Tomasza Komendy do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego zwrócili się w zeszłym roku rodzice Małgorzaty K. Śledztwo zostało wznowione w 2017 r. W czerwcu ubiegłego roku prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M. Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K.