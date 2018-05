„Alaksandr Łukaszenka zamierza wziąć udział w forum +Europa Wschodnia: W poszukiwaniu bezpieczeństwa dla wszystkich+, które odbędzie się w Mińsku w dniach 23-25 maja” – poinformował w czasie konferencji prasowej inicjator konferencji politolog Dzianis Mieljancou. Łukaszenka ma uczestniczyć w jednej z debat.

W międzynarodowej imprezie ma wziąć udział ponad 350 osób z 40 krajów, w tym politycy, przedstawiciele międzynarodowych instytucji, w tym Parlamentu Europejskiego, OBWE, NATO czy Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej, a także najważniejszych think tanków, zajmujących się polityką międzynarodową.

„Chcemy, by forum odbywało się co roku i gromadziło wszystkich, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa” – mówił drugi z organizatorów politolog Jauhien Prejhierman. Dodał, że będzie to największa konferencja poświęcona sprawom międzynarodowym na Białorusi, która jest organizowana na szczeblu pozarządowym.

Dialog Miński (Minsk Dialogue) to inicjatywa ekspercka, która zajmuje się analizowaniem polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa.