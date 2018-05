W poniedziałek szef rządu spotkał się w Warszawie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

"Powiedzieliśmy sobie, jak bardzo trzeba mocno patrzeć w przyszłość i budować wspólną agendę europejską w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego, granic - to oczywiście odnosi się do uchodźców. O tym bardzo konkretnie rozmawialiśmy z panem premierem i ujednoliciliśmy stanowisko w tym zakresie" - mówił szef polskiego rządu.

Jak wskazał, ważnym elementem spotkania z Orbanem była kwestia budowy wspólnej infrastruktury, czyli budowy Via Carpatia - drogi wzdłuż wschodniej granicy Polski. "Będziemy konsekwentnie realizować tę inwestycję, która połączy nas autostradowo (...) ze Słowacją, z Węgrami i dalej na południe" - podkreślił Morawiecki.

"Europa Środkowa ma swoje własne, unikalne doświadczenia. Często jesteśmy nie za bardzo dobrze rozumiani przez naszych przyjaciół i partnerów z zachodniej Europy, bo oni mieli to szczęście, że nie przeżyli komunizmu, a ich wcześniejsze dzieje były bardziej szczęśliwe. Nie przeżyli, tak, jak my, I i II wojny światowej, nie były one tak dewastujące, jak dla Węgier i Polski. W związku z tym ich doświadczenia, również naszych przyjaciół w Brukseli są inne" - podkreślił premier.

Jak dodał Polska tłumaczy "spokojnie, ale w sposób bardzo zdecydowany", że przeprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości, jest konieczne w związku z tym, że nasz kraj wychodzi z "pewnych nawyków postkomunistycznych i struktur wewnątrzustrojowych, i społeczno-gospodarczych, z którymi nie mają do czynienia dojrzałe gospodarki, państwa, systemy polityczno-społeczna Europy zachodniej".

"Wymieniliśmy się tymi doświadczeniami, właściwie w stu procentach zgadzając się ze sobą" - dodał.

Innym tematem rozmowy z Viktorem Orbanem - mówił Morawiecki - była kwestia bezpieczeństwa: zewnętrznego, o sprawach związanych z Ukrainą, czy Nord Stream II.

"Mogę z ogromną radością powiedzieć, że stanowisko pana premiera i moje jest bardzo zbieżne, żeby nie powiedzieć tożsame" - zaznaczył. "Bardzo się cieszę, że mamy wypróbowanych przyjaciół. Chcę też powiedzieć, że w tej naszej przyjaźni jesteśmy bardzo konstruktywni, chcemy być bardzo pozytywni wobec naszych innych przyjaciół i partnerów z UE. Wierzę, że nasza wspólna polityka w tym kierunku zmierza" - oświadczył Morawiecki.