Interpelację w sprawie lotów Beaty Szydło złożył poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski. Polityk opublikował odpowiedź w tej sprawie. Jak informuje rp.pl, wykorzystanie wojskowej CASY w dwie strony kosztuje ponad 34 tys. zł.

Otrzymałem odpowiedź na interpelację ws. lotów Beaty Szydło wojskową CASĄ

Okazuje się, że była szefowa rządu używała jej 77 razy. Zgodnie z medialnymi informacjami jeden lot kosztował ok. 34 000 zł. Wychodzi na to, że podatnicy zapłacili za podróże PBS ok. 2 618 000 zł‼️ pic.twitter.com/xcLTD7GAoj