Życzenia złożyli również m.in. prezydent Węgier Janos Ader, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, król Niderlandów Wilhelm Aleksander, prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, prezydent Włoch Sergio Mattarella, prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, prezydent Cypru Nikos Anastasiadis, prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi, prezydent Pakistanu Mamnoon Hussain, król Maroka Mohammed VI, prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, prezydent Czarnogóry Filip Vujanović oraz prezydent Indii Ram Nath Kovind.

Gratulacje i życzenia przekazane przez przywódców dotyczą też obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szef gabinetu prezydenta poinformował PAP, że prezydent USA w swojej depeszy podkreślił wagę jubileuszu uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej jedną z najstarszych konstytucji na świecie. „Polska to ceniony sojusznik i partner w NATO (...) bardzo cenimy sobie naszą trwałą współpracę i przyjaźń” - napisał w imieniu narodu amerykańskiego - jak relacjonował Szczerski - Donald Trump.

Prezydent Niemiec nazwał Konstytucję 3 maja „kamieniem milowym w historii Europy” i podkreślił, że stała się ona „wzorem dla kolejnych ustaw zasadniczych w Europie, również w Niemczech - poinformował Szczerski. Jak dodał, prezydent Steinmeier wyraził radość z planowanej niedługo wizyty w Polsce.

Prezydent Francji, składając życzenia Polakom, wyraził wolę pogłębienia relacji polsko-francuskich „dla dobra zawsze ambitnej i solidarnej Europy, wiernej swym zasadom i wartościom, które legły u jej podstaw, jak i wobec licznych wyzwań, którym winna stawać czoła” - podkreślił minister.

Z kolei prezydent Węgier Janos Ader w swojej depeszy zauważył, że narody polski i węgierski "często musiały walczyć w obronie swej niepodległości". "Dlatego dla nas szczególny wydźwięk ma słowo Ojczyzna, co z kolei w znacznym stopniu przyczynia się do poczucia solidarności między Polakami i Węgrami” - zaznaczył Ader. Według Szczerskiego prezydent Węgier zapewnił też o gotowości do dalszej ścisłej współpracy, aby „skuteczniej występować w reprezentowaniu wspólnych wartości i interesów”.

"Prezydent Rumunii Klaus Iohannis, składając życzenia prezydentowi Polski i narodowi polskiemu, zwrócił uwagę, że nasze kraje mają wspólne środki, aby wspierać bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu, jednocześnie podkreślił wagę strategicznego partnerstwa Polski i Rumunii" - poinformował Szczerski.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).

W miejsce wolnej elekcji wprowadzała ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową strukturę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń ustroju.