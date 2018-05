Szef PE: Włochom potrzebny wiarygodny rząd do negocjowania budżetu UE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, który należy do partii Forza Italia, oświadczył w środę, że Włochom potrzebny jest "wiarygodny rząd", który doprowadzi do redukcji cięć w nakładach przewidzianych w projekcie budżetu UE do 2027 roku.