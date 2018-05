Spotkanie pod Tatrami zorganizowano dokładnie w piątą rocznicę wyprawy Polskiej Agencji Prasowej pod Kanczendzongę (8586 m), którą prowadzili Anna Czerwińska i Marcin Mentel. Na tej trzeciej pod względem wysokości górze Ziemi, położonej na granicy Nepalu z Indiami, 13 maja 1992 roku zaginęła Wanda Rutkiewicz.

"Wtedy to właśnie zrodził się nietuzinkowy pomysł uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wyprawą w Himalaje i supermaratonem w stolicy Nepalu. Trekking oraz bieg mają przypomnieć największe sukcesy Polaków w historii alpinizmu, którzy swymi podbojami rozsławili imię Polski, a wszyscy bywali w Katmandu, skąd zazwyczaj zaczynali swe ekspedycje. Supermaraton ma również upamiętniać tych, co w górach zostali na zawsze" - wyjaśnił rzecznik projektu Janusz Kalinowski.

W trekkingu do bazy pod Everestem (1.10-8.11) weźmie udział 350 osób. Ponad 250 z nich przyjechało do ośrodka Rewita w Kościelisku na kilkudniowe spotkanie konsultacyjno-integracyjne, m.in. z kierownikami 25 grup. Jednym z przewodników będzie szef projektu Leszek Cichy.

"Byłem do dyspozycji wszystkich osób i z chęcią odpowiadałem na różne pytania. A tych jest ciągle bardzo dużo. I dobrze, bo to pokazuje, że uczestnicy wyprawy - mimo że każdy z nich ma na swoim koncie wiele wyjazdów w wyższe góry - to ludzie zdający sobie sprawę, że dojście do wysokości 5400 m nie będzie zwykłą wycieczką. Dobrze, że są tego świadomi, ponieważ oni mają mieć z tego przyjemność, a bez właściwego przygotowania podziwianie piękna krajobrazu zeszłoby na drugi plan" - podkreślił pierwszy Polak, który skompletował Koronę Ziemi (najwyższe szczyty wszystkich kontynentów).

Robert Celiński (AZS AWF Warszawa) - czterokrotny zwycięzca w kategorii obcokrajowców najtrudniejszego biegu na świecie Tenzing Hillary Everest Marathon, w Himalajach bywał i trenował wielokrotnie.

"Jednak poprowadzenie dwóch grup pod najwyższą górę Ziemi będzie dla mnie zupełnie nowym wyzwaniem i wielką przyjemnością. Cieszę się, że tu w Kościelisku miałem możliwość spotkania się z członkami moich ekip i wyjaśnienia wielu wątpliwości" - zaznaczył.

Dodał, że głównie dzielił się własnymi doświadczeniami, które zdobył m.in. podczas startów w ekstremalnych biegach górskich.

"Mówiłem o ekwipunku, warunkach bytowych, jak można się poczuć pokonując w sumie blisko 3500 m przewyższenia. W planach mam także uruchomienie na swoim profilu lub portalu społecznościowym specjalnej zakładki. Chcę odpowiadać na kolejne pytania, bo to zgrupowanie pod Tatrami pokazało, że będzie ich jeszcze wiele, zwłaszcza że za rok także poprowadzę jedną z grup w trekkingu Lhotse 1989-2019 pamięci Kukuczki w 30. rocznicę śmierci Jurka" - poinformował Celiński.

Oprócz trekkingu z Lukli (2860 m n.p.m.) do bazy pod Everestem zorganizowany będzie w stolicy Nepalu w dniach 13-21 października Supermaraton Pamięci Polskich Himalaistów.

"Szykuje się wyjątkowy bieg ze względu na okoliczności, więc zamierzam w nim wystartować, o ile uda mi się wszystko połączyć logistycznie z poprowadzeniem obu grup" - zaznaczył.

Jedynym reprezentantem Podhala w październikowej wyprawie będzie Jerzy Kotuła.

"Spełnia się moje największe marzenie. Planuję wziąć udział nie tylko w marszu pod Everest, ale i w supermaratonie. Przygotowuję się już od półtora roku, chociażby poprzez odpowiednią dietę i codzienne dziesięciokilometrowe przebieżki. Dodatkowo co drugi dzień robię 5-6 kilometrów z 12-kilogramowym plecakiem" - powiedział zakopiańczyk.

Oprócz Cichego i Celińskiego na pytania osób udających się jesienią do Nepalu odpowiadali m.in. uczestnik niedawnej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2 Dariusz Załuski, jego żona, alpinistka Tamara Styś, która w 2010 roku również atakowała K2, osiągając wysokość 7800 m, ponadto lekarze wielu specjalności, eksperci od żywienia i wyposażenia.

"Zorganizowaliśmy też wymagający trekking w Tatrach, jako przedsmak podejścia z Lukli do bazy pod Everestem. Warunki atmosferyczne były bardzo zmienne. Rano grupy wychodziły przy słonecznej pogodzie, a już po trzech godzinach aura zmieniła się na... jesienną szarugę. To są właśnie góry" - podsumował Leszek Cichy.(PAP)