Patryk Jaki pytany na antenie radiowej Jedynki o raport na temat strat, które poniosła Warszawa w wyniku afery reprywatyzacyjnej, powiedział, że bilans strat zostanie przedstawiony już "wkrótce". "Myślę, że to jest już kwestia najbliższych miesięcy, może tygodni, kiedy pokażemy, ile pieniędzy warszawiaków zostało wyprowadzonych z budżetu" - powiedział.

Jaki podkreślił, że część mieszkańców Warszawy uważa, iż afera reprywatyzacyjna nie dotyczyła ich bezpośrednio. "My pokażemy - bo ja już mniej więcej wiem, jakiego rzędu to są kwoty, nie chcę ich w tej chwili wymieniać - że to są środki, które oznaczają kilka budżetów inwestycyjnych Warszawy, które zostały oddane mafii reprywatyzacyjnej. To jednym słowem oznacza, że Warszawa jest kilka lat do tyłu w inwestycjach" - ocenił Jaki.

Dopytywany, czy w raporcie zostaną ujawnione dokładne wyliczenia, Jaki potwierdził. "Staramy się, na ile to możliwe, szczegółowo policzyć i pokazać. Myślę, że ten raport będzie na tyle szczegółowy, na ile może być (...), na ile jesteśmy w stanie zdobyć informacje" - zaznaczył Jaki.

Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej (Nowoczesna), pytany na antenie radiowej Jedynki, czy wraz z Rafałem Trzaskowskim też będą "pochylać się" nad tematem reprywatyzacji, odparł, że jest to niezbędne. "To nie jest tylko kwestia oszacowania strat, ale takiego audytu, co trzeba zrobić na przyszłość" - powiedział. Pytany, kiedy będzie można poznać raport, jak i audyt, Rabiej odparł: "To będzie część naszego programu, który przedstawimy dla Warszawy".

"Chcemy się przyjrzeć nie tylko reprywatyzacji - bo to jest kwestia ważna, ale dla Warszawy nie jedyna - ale w ogóle zrobić taki audyt tego, w jakich obszarach dzisiaj trzeba zmian. Bo trzeba w wielu - potrzebujemy dodatkowych żłóbków, potrzebne są zmiany w edukacji, komunikacji" - podkreślił Rabiej.

Patryk Jaki - polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy - został w zeszłym tygodniu zaprezentowany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

PO i Nowoczesna zaprezentowały w połowie kwietnia porozumienie wyborcze dla Mazowsza, zgodnie z którym w wyborach samorządowych wystartują jako "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". Trzaskowski ma być wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, a kandydatem na jego zastępcę w stołecznym ratuszu jest Paweł Rabiej. Powstać mają także wspólne listy do rady miasta i rad dzielnic.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.