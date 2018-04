Loty odbywają się z wykorzystaniem samolotu Bombardier Q400, który posiada 78 foteli w trzech klasach podróży. Maszyna startuje z Krakowa o godz. 7:55. Rozkładowy czas przelotu to 1 godz. 5 minut. Rejs powrotny z Budapesztu zaplanowany jest na 9:35.

Dr hab. Adrienne Kormendy, konsul generalny Republiki Węgierskiej podkreśliła w sobotę w komunikacie, że połączenie lotnicze pomiędzy Krakowem a Budapesztem jest ważne dla strony węgierskiej, bowiem rozszerza możliwości współpracy turystycznej i gospodarczej pomiędzy obu krajami.

Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Radosław Włoszek zwrócił uwagę, że dzięki bezpośredniemu połączeniu lotniczemu co najmniej dwukrotnie skróci się czas podróży samolotem między Krakowem a Budapesztem.

Połączenie to – dodał prezes Kraków Airport - pozwoli również pasażerom z południa Polski na wygodne przesiadki w Budapeszcie na nowe rejsy dalekodystansowe LOT-u do Stanów Zjednoczonych. Od 3 maja polski przewoźnik rozpocznie regularne loty ze stolicy Węgier do Nowego Jorku, a od 5 maja - do Chicago.

Rozwój oferty to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, którą wdraża polski przewoźnik. W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W tym roku LOT ogłosił już siedem połączeń: z Warszawy do Billund, Moskwy-Domodiedowa, Hanoweru, Skopje, Podgoricy i Zaporoża.

W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku. Najpóźniej w 2020 r. LOT planuje przewozić ponad 10 mln pasażerów rocznie.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie.

W letnim rozkładzie lotów, który obowiązuje od 20 marca, ma 102 połączenia do 27 krajów na czterech kontynentach. Oferuje je 21 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska.(PAP)

autor: Rafał Grzyb