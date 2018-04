Schetyna stwierdził na konferencji prasowej, że obecnie polski rząd nie angażuje się w odpowiedni sposób w negocjacje ws. unijnego budżetu.

Lider PO krytykował m.in. premiera Morawieckiego, minister finansów Teresę Czerwińską oraz prezydenta Andrzeja Dudę.

"Mówię o walkowerze polskiego rządu, rządu PiS w tej ważnej kwestii. To nie jest tak, że te pieniądze nam się należą (...), że to wszystko już jest naznaczone i zdecydowane, to wymaga stałej, ciężkiej, mozolnej, konsekwentnej pracy" - powiedział.

Według Schetyny, dziś Polska jest w trudnej sytuacji - w najbliższej perspektywie finansowej może otrzymać dużo mniej środków z unijnego budżetu.

"Złożymy wniosek o informację rządu w tej kwestii" - zapowiedział lider PO. "Ile będzie mniej pieniędzy w następnym budżecie UE? Jaka jest skala zaniedbań wynikająca z braku aktywności PiS-owskiego rządu? O tym chcemy rozmawiać na najbliższym posiedzeniu Sejmu" - dodał szef PO.

Komisja Europejska 2 maja ma przedstawić projekt budżetu na lata 2021-2027.