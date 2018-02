Szymański w radiowej Jedynce był pytany o słowa lidera PO Grzegorza Schetyny, który podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Platformy wymienił europosła PO Janusza Lewandowskiego, jako tego, który z ramienia Platformy będzie czuwał na tym, żeby polski interes został zagwarantowany w nowym budżecie UE.

Na uwagę, że Lewandowski jest politykiem, który trzy miesiące temu zachęcał eurodeputowanych na forum PE do poparcia rezolucji przeciwko Polsce, Szymański odparł: "Nie da się robić tych dwóch rzeczy na raz. Jeżeli ktoś na co dzień jest tak intensywnie zaangażowany w krytykę własnego kraju - często idącą daleko poza fakty - i jednocześnie ma być emisariuszem polskich interesów, to widzę tutaj pewne pęknięcie".

Wiceszef MSZ podkreślił, że polski rząd oczekuje od wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, by w sprawach tak istotnych, jak budżet ważyli interesy kraju i starali się wyciszyć emocje polityczne. "Byłoby dobrze, żeby w pracy parlamentarnej, kierowali się interesem kraju, jako takiego, bez względu na to, co sądzą, jako posłowie opozycji na temat rządu" - dodał.

Szymański był również pytany, czy nie obawia się, że opozycyjni europosłowie ws. unijnego budżetu nie zastosują zasady "im gorzej, tym lepiej".

"Taka obawa istnieje, bo czasami mieliśmy przejawy tego typu myślenia. Politycy opozycji to są jedni z niewielu polityków w Brukseli, którzy wobec Polski tak otwarcie mówią tak gorzkie słowa. Używają swojego autorytetu osób niby lepiej zorientowanych w sprawach Polski, żeby legitymizować i popierać różne twierdzenia, które idą stanowczo za daleko wobec własnego kraju" - wyliczał wiceminister.

"Jeśli miałoby się to przełamać w związku z debatą budżetową, będzie to mile widziane, bo tak powinniśmy się wszyscy zachowywać w ważnych dla kraju sprawach na forum międzynarodowym" - dodał.

Szymański podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki przedstawił bardzo spójne, dobre i otwarte na kompromis stanowisko. "Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tej debaty, natomiast wsparcie na forum Parlamentu byłoby cenne. Jeżeli to jest szczera deklaracja, to chcielibyśmy, żeby na tym faktycznie budować coś ważnego i sensownego dla interesów kraju" - zaznaczył.

W trakcie sobotniej Rady Krajowej PO lider partii Grzegorz Schetyna zapowiedział też przedstawienie strategii dot. przyjęcia przez Polskę euro. Szymański został spytany w poniedziałkowym wywiadzie w programie #Rzeczopolityce, czy rząd przyłączy się do debaty na ten temat.

"Jestem wielkim zwolennikiem debat; dobrze jest rozmawiać zwłaszcza na tak strategiczny temat (...) Mam jednak wrażenie, że przewodniczący Schetyna chce rozmawiać pod z góry ustaloną tezę, czyli, że Polska powinna szybki znaleźć się w strefie euro" - mówił Szymański.

Według niego, do przyjęcia nowej waluty należy podchodzić ostrożnie, ponieważ przyszłość strefy euro nie jest dziś znana. "Żeby rozmawiać poważnie o euro to musimy mieć wszystkie scenariusze otwarte i podchodzić od każdego z nich z tym samym dystansem" - mówił.

Na uwagę, że Polska zobowiązała się w traktacie akcesyjnym do UE, że przyjmie euro, Szymański zauważył, że nie zapisano w nim konkretnej daty przyjęcia tej waluty. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska, Maciej Zubel