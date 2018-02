Tchórzewski: Połączenie Orlenu z Grupą Lotos 'nie byłoby złym rozwiązaniem'



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos nie byłoby złym rozwiązaniem, natomiast trzeba jeszcze poczekać, bo ta kwestia wymaga dokładnego zbadania na ile to będzie korzystne, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski.

"Takie głosy coraz bardziej się pojawiają. Nie jest to jeszcze żadna decyzja w systemie nadzorczym. Wielu specjalistów wskazuje na sukcesy Węgier, które posiadają jedną czołową firmę. Te rozwiązania wskazują na to, że obecnie w ramach UE rozpoczyna się rywalizacja między państwami, które skupiają się na konkurencji regionalnej. Myślę, że to nie byłoby złym rozwiązaniem, natomiast trzeba jeszcze poczekać, bo ta kwestia wymaga dokładnego zbadania na ile to będzie korzystne" - powiedział Tchórzewski w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

W piątek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział, że połączenie Orlenu z Lotosem to pomysł, dzięki któremu w połączonej firmie wzrósłby udział procentowy Skarbu Państwa.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)