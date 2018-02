"Z zebranych informacji wynika, że mężczyzna pracujący od wielu lat na terenie Niemiec jest poszukiwany za przestępstwa podatkowe, które miały narazić skarb tego państwa na straty w kwocie ok. 300 tys. euro" – powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu Justyna Łętowska.

Dodała, że dalsze czynności procesowe z udziałem 66-latka będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., a o tym, czy zostanie on przekazany stronie niemieckiej, zdecyduje sąd.

Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek na jednej ze stacji benzynowych w Skwierzynie w pow. międzyrzeckim, kiedy wezwał policjantów do niegroźnej stłuczki.

Podczas sprawdzania danych osobowych uczestników kolizji okazało się, że 66-latek jest ścigany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.(PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz