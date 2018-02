Damaszek ostrzega Izrael przed "kolejnymi niespodziankami" w Syrii

MSZ w Damaszku oświadczyło we wtorek, że jeśli w przyszłości Izrael zaatakuje terytorium Syrii, to czekają go "kolejne niespodzianki". W sobotę syryjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła izraelski samolot wielozadaniowy F-16, który wracał z bombardowań.