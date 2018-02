Zdaniem sądu FN miał powody do usunięcia Le Pena, ponieważ jego działania wyrządziły ugrupowaniu szkodę.

Według agencji AP wyrok jest zwycięstwem córki polityka Marine Le Pen, przewodniczącej FN i kandydatki tego ugrupowania w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Marine Le Pen sama nakazała usunięcie ojca z partii.

Jean-Marie Le Pen pozwał FN za wyrzucenie go z ugrupowania w 2015 roku, jednak w roku 2016 sąd pierwszej instancji poparł decyzję partii.

Jednocześnie sąd apelacyjny nakazał FN zapłacenie kilku tysięcy euro w ramach odszkodowań i innych kosztów oraz podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, według którego wyrzucony z partii 89-letni polityk może zachować nadany mu status dożywotniego honorowego przewodniczącego, co uprawnia go do uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa. Jednak - zaznacza Associated Press - w przyszłym miesiącu na kongresie Front Narodowy może anulować to stanowisko, zrywając tym samym ostatnie więzi łączące Le Pena z założoną przez niego w 1972 roku partią, którą kierował przez lata, zanim przekazał przewodnictwo córce.

Oczekuje się ponadto, że na marcowym kongresie odbędzie się również głosowanie nad zmianą nazwy Frontu Narodowego - ma to być symbolem ostatecznego zerwania z przeszłością partii. W ubiegłym miesiącu Le Pen ocenił na Twitterze, że taki krok były "prawdziwą zdradą" zwolenników partii, którzy wspierają ją od dekad. "Wzbudzający kontrowersje ojciec i ambitna córka od dłuższego czasu prowadzą spór dotyczący tożsamości partii" - zauważa agencja AP.

W 2015 roku Le Pen został wykluczony z partii m.in. w związku z pomniejszaniem eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej i obroną marszałka Philippe'a Petaina, który stał wówczas na czele marionetkowego państwa francuskiego z siedzibą w Vichy. Mężczyzna był kilkakrotnie skazywany za wypowiedzi ksenofobiczne i antysemickie.

Jego córka z kolei poniosła porażkę w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji w maju 2017 roku; nie zdołała uzyskać poparcia nawet trzeciej części wyborców. W okresie powyborczym mocniej zarysowały się pęknięcia wewnątrz Frontu Narodowego - w wyniku konfliktu z Le Pen we wrześniu odszedł z ugrupowania jego wiceszef Florian Philippot.

Jean-Marie Le Pen, który jest także eurodeputowanym, od momentu wyrzucenia go z FN nieustannie krytykuje działanie swojej córki, a po jej przegranej w wyborach prezydenckich oświadczył, że powinna zrezygnować ze stanowiska przewodniczącej partii.