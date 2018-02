"Chciałbym, aby konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną był głównym, a być może nawet jedynym - poza jakimiś wyjątkami dotyczącymi określonych specjalności - sposobem uzyskania pracy a MSZ" - podkreślił minister.

"Będziemy do tego dążyć, by liczba aplikantów rosła i zaspokajała potrzeby służby zagranicznej, by aplikanci stanowili główną część korpusu (dyplomatycznego) w przyszłości" - powiedział szef MSZ podczas uroczystości złożenia ślubowania przez aplikantów Akademii Dyplomatycznej.

Czaputowicz zaznaczył, że chciałby, aby Akademia Dyplomatyczna przyjmowała aplikantów dwa razy w roku, tak by ich liczba była nawet dwukrotnie większa niż obecnie. Jak mówił Akademia Dyplomatyczna powstała w 2016 r. zastępując Polski Instytut Dyplomacji. W pierwszym roku przyjęto 15 aplikantów, w 2017 było ich 31 a w tym roku 35.

"Chcemy przyjmować najlepszych, takich, którzy nie będą wahać się gdy przyjdzie bronić interesów Polski" - powiedział minister. Jak zaznaczył, "Polska dyplomacja potrzebuje odważnych osób, otwartych na świat, młodych liderów".

"Jestem przekonany, że jako reprezentanci pokoleń urodzonych i wykształconych po przemianach 1989 r. będziecie niebawem godnie reprezentować nasz kraj" - powiedział Czaputowicz.