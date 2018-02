Karczewski spotkał się w piątek z korpusem dyplomatycznym. W rozmowie z dziennikarzami przypomniał, że w swoim wystąpieniu odniósł się do bieżącej sytuacji związanej z nowelizacją ustawy o IPN.

- W krótkich słowach powiedziałem jakie jest nasze stanowisko, po co jest ta ustawa, że chcemy dbać o polskie dobre imię - przede wszystkim o prawdę - dodał.

- Chcemy, żeby ta prawda, podobnie jak prawda o Katyniu, prawda o której świat nie wiedział, nie słyszał, żeby ta prawda była również przekazywana na cały świat - zaznaczył marszałek.

- To leży w interesie każdego Polaka - żeby nikt nie robił z nas katów. Polacy byli ofiarami II wojny światowej. A w tej chwili polityka i wypowiedzi wielu dziennikarzy, dziennikarzy zagranicznych chce odwrócić historię, chce ją fałszować. My na to nie pozwalamy - oświadczył.

Marszałek Senatu pytany o nieobecność na spotkaniu ambasador Izraela Anny Azari powiedział, że zaproszenie było kierowane do wszystkich ambasadorów. - Dla wszystkich ambasadorów moje drzwi są szeroko otwarte i zawsze otwarte - zadeklarował.

Poinformował, że podczas środowego spotkania z ambasador Izraela Anną Azari poruszył temat "problemów" związanych z nowelizacją ustawy o IPN. - Mówiliśmy o kryzysie, bo mamy pewnego rodzaju kryzys w naszych relacjach - przyznał Karczewski.

Dodał jednocześnie, że "po każdej burzy przychodzi słońce, przychodzi dobry czas". Podkreślił, że w tej chwili strona polska m.in. premier Mateusz Morawiecki "robi wszystko", żeby ten kryzys minął.

Karczewski powiedział też, pytany o nowelizację ustawy o IPN, że prezydent Andrzej Duda "zawsze podejmuje decyzje wnikliwie analizując każdą ustawę przed jej podpisaniem". Dodał, że prezydent "ma odpowiednią ilość czasu na podjęcie decyzji". Marszałek został zapytany, czy oczekiwałby od prezydenta Andrzeja Dudy szybkiego podpisania nowelizacji ustawy o IPN, czy raczej wykorzystania czasu na decyzję, aby argumenty Polski wybrzmiały lepiej.

Karczewski odparł, że "nie śmie do niczego namawiać pana prezydenta".

Karczewski był też pytany, czy jego zdaniem wchodzi w grę ewentualna decyzja o odwołaniu do kraju ambasador Izraela Anny Azari i jeśli tak, to czy nie będzie to zwiększenie problemu, aby nawiązać ponownie dobre stosunki dyplomatyczne Warszawa - Tel Awiw.

- Trudno oceniać, czy taki fakt będzie miał miejsce, czy to nastąpi. Na pewno by to utrudniło nasze relacje, możliwość naszych kontaktów. Ja liczę na to, że będziemy mogli rozmawiać w pełnym składzie i bardzo szybko - odpowiedział marszałek Senatu.