Amerykański urzędnik, na którego powołuje się agencja Reutera, powiedział anonimowo, że rakietowy pocisk antybalistyczny SM-3 Block IIA został wystrzelony z wyrzutni lądowej AEGIS Ashore na Hawajach, ale nie trafił innego pocisku wystrzelonego z samolotu.

Na razie nie wiadomo, dlaczego test się nie powiódł, ale sprawa jest analizowana - powiedział urzędnik.

Pocisk, opracowywany przez koncern Raytheon, jest wykorzystywany do celowania w pociski średniego zasięgu i jest rozwijany w Japonii - pisze Reuters.

Amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej (MDS) nie skomentowała wyniku testu, ale potwierdziła, że miał on miejsce.

Test przechwytywania pocisku w czerwcu ubiegłego roku również się nie powiódł, ale już na początku 2017 roku przeprowadzono udaną próbę.

Amerykański program obrony przeciwrakietowej został ogłoszony jeszcze przez prezydenta Baracka Obamę we wrześniu 2009 roku. Opiera się na okrętach wojennych wyposażonych w system AEGIS, którego elementem są rakiety SM-3 używane do ochrony wojsk USA w Europie. AEGIS Ashore, to lądowy wariant amerykańskiego morskiego systemu obrony przeciwrakietowej AEGIS BMD (Ballistic Missile Defense).

W regionie Azji i Pacyfiku rosną obawy w związku z kontynuowaniem przez Koreę Północną programu rakietowego i program zbrojeń nuklearnych. Lekceważąc rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, reżim w Pjongjangu regularnie grozi zniszczeniem Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej.

W połowie grudnia ub.r. rząd Japonii podjął decyzję o rozmieszczeniu na lądzie dwóch amerykańskich systemów obrony przeciwrakietowej AEGIS Ashore w związku z szybkim rozwojem północnokoreańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Dwa systemy AEGIS Ashore mają zabezpieczać całe terytorium Japonii. Każdy z nich kosztuje co najmniej 100 mld jenów (888 mln USD). (PAP)