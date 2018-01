W poniedziałek w Sejmie odbyła się debata organizowana przez stowarzyszenie Plan Petru pn. "Plan Naprawy Państwa: uwolnić przedsiębiorczość Polaków". Do dyskusji zaproszeni zostali politycy ugrupowań opozycyjnych, a także przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i pracodawców, środowisk akademickich oraz eksperci.

Według b. lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, celem debaty jest stworzenie rozwiązań, które mogłyby zostać wprowadzone w życie w ramach pakietu dla przedsiębiorców. "Celem tego typu debat będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w opozycji w kwestiach fundamentalnych dla Polski po rządach PiS, zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Jestem przekonany, że takie rozwiązania możemy znaleźć" - mówił na konferencji prasowej Petru. "Z satysfakcją chcę powiedzieć, że w wielu obszarach mamy bardzo podobne zdania" - dodał.

B. premier i b. szef PSL Waldemar Pawlak podkreślił, że uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, aby państwo gwarantowało przedsiębiorcom pewność prawną, by przedsiębiorcy mogli funkcjonować w oparciu o stabilne rozwiązania. Pawlak postulował, by zmiany w ustawach podatkowych były wprowadzane raz do roku w określonym kwartale.

Pawlak zwrócił też uwagę na sprawę przywracania roli dialogu społecznego. "Bardzo ważne jest, żeby rozwiązania, które są przyjmowane w ustawodawstwie były konsultowane z tymi, których te rozwiązania dotyczą, żeby to nie były rozstrzygnięcia arbitralne, ale przydatne i życiowo potrzebne" - zaznaczył.

Petru wskazywał, że uczestnicy debaty zgodzili się także ws. wprowadzenia limitu kontroli - szczególnie szczególnie w małych i średnich firmach. "Żeby nie było to robione w nieskończoność, by firmy miały perspektywę stabilnego rozwoju" - stwierdził.

"Udało nam się znaleźć wspólne rozwiązanie, chociażby w takiej kwestii, jak ta, że w prawie podatkowym musi być interpretacja ogólna. W sytuacji, w której różne sądy wydają różnego rodzaju interpretacje, musi dominować jedna" - mówił Petru.

Politycy zgodzili się także w takich kwestiach, jak: wprowadzenie obowiązku przygotowania oceny skutków regulacji (OSR) w poselskich projektach ustaw, a także by sankcje dla przedsiębiorców były proporcjonalne do popełnianych przez nich błędów.

Posłanka PO Mirosława Nykiel oceniła, że bardzo ważne jest, by rozmawiać o sprawach gospodarczych mimo politycznych różnic. "Dzisiejsze spotkanie uważam za bardzo pozytywny przejaw, myślę że to początek programu gospodarczego ponad podziałami politycznymi" - podkreśliła.

Plan Petru to stowarzyszenie, które na początku stycznia powołał b. lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jego celem ma być stworzenie alternatywnego programu dla polityki PiS. Według Petru, stowarzyszenie ma być "kontrofertą" dla programu premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsza debata pod szyldem nowej inicjatywy byłego lidera Nowoczesnej odbyła się 18 stycznia w Rzeszowie.(PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska