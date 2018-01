Zieliński uczestniczył w poniedziałek w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach (Podlaskie) w briefingu, podczas którego policjanci zaprezentowali terminal. Wiceminister powiedział, że w woj. podlaskim będzie 80 takich urządzeń. 50 sztuk trafiło już do podlaskiej policji i od poniedziałku patrole korzystają z nich.

"Chcemy, żeby wszyscy przestrzegali przepisów. Marzymy o tym, żeby nie było mandatów, żeby nikt na nie nie zasłużył i nie musiał ich płacić. No, ale jeśli się zdarzy, że ktoś będzie musiał mandat uiścić, to będzie można załatwić to łatwo, szybko i sprawnie, za pomocą nowego sposobu - terminalu płatniczego" - powiedział Zieliński.

W całej Polsce zostało przygotowanych dla policji 2 tys. terminali płatniczych. Patrole ruchu drogowego posiadają obecnie 1650 urządzeń. Do 9 lutego będą trwały szkolenia dla funkcjonariuszy. Do tego czasu na wyposażeniu policji będzie 2 tys. terminali.

Jak dodał wiceminister, liczba terminali wynika ze średniej ilości patroli na dobę w Polsce. "Tych terminali powinno wystarczyć, a jeśli będzie potrzeba będą następne. My za te terminale nie płacimy. To jest usługa, którą policja otrzymuje bezpłatnie" - mówił w Suwałkach Zieliński.

Rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział, że kierowca może, ale nie musi wybrać takiej formy płatności. "Policjanci będą informować kierowców, że istnieje taka możliwość. Nie jest to obowiązek" - dodał Krupa.

Według niego taka forma płatności za mandat to duże udogodnienie dla obcokrajowców, którzy często nie mają ze sobą polskiej waluty i dotąd musieli dokonywać jej zakupu w kantorze.

Według informacji policji, do tej pory zapłacono w ten sposób ok. 300 mandatów. (PAP)

autor: Jacek Buraczewski