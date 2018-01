Białoruś: Obrońcy praw człowieka o blokadzie Karty 97

Blokada dostępu do opozycyjnego portalu Karta 97 (charter97.org) to "niedopuszczalne ograniczenie prawa do wolności wypowiedzi" – oceniło Centrum Praw Człowieka „Wiasna”. Do przywrócenia dostępu do portalu wezwał białoruskie władze przedstawiciel OBWE.