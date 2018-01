Czaputowicz był proszony w piątek na antenie radia Wnet o komentarz do wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego udzielił "Gazecie Polskiej Codziennie".

Lider PiS podkreślał w nim, że program głębokich zmian nie będzie wyhamowany, a wprost przeciwnie. "Nie ma mowy o żadnym dogadywaniu się z siłami, które od lat traktowały Polskę jako swój prywatny łup. Nie zmieniamy kursu. Być może czasami przyjdzie nam iść do celu nico krętą drogą - taka jest polityka - ale cel się nie zmienia i jest on nadal celem naszego twardego elektoratu - radykalna zmiana Rzeczypospolitej" - powiedział Kaczyński.

Zapytany, czy nie ma obawy, że wszyscy nowi ministrowie to zrozumieli i w tym kontekście pytany o szefa MSZ Jacka Czaputowicza, lider PiS powiedział, że nie jest tajemnicą, iż tym resortem miała pokierować inna osoba, ale w ostatniej chwili się z tej misji wycofała. "Z tego punktu widzenia kandydatura pana ministra Czaputowicza jest pewnym eksperymentem, ale wierzę, że udanym" - powiedział Kaczyński.

Na uwagę dziennikarza, że ten eksperyment "nie miał dobrego startu", Kaczyński powiedział: "To prawda, ale mogę państwa zapewnić, że wszystko już zostało wyjaśnione. Pan minister niedostatecznie precyzyjnie się wypowiedział. Nie ma oczywiście mowy o tym, by Polska oddawała decyzję ws. reformy sądownictwa Trybunałowi Sprawiedliwości. To nasza wewnętrzna kompetencja gwarantowana prawem Unii Europejskiej, żadnego międzynarodowego arbitrażu w tej sprawie nie będzie".

Czaputowicz oświadczył, że "miał nadzieję", iż to szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski obejmie stanowisko ministra spraw zagranicznych. "Uważam, że byłby najlepszym kandydatem. Ja dostałem tę propozycję dzień przed uzyskaniem nominacji od premiera Mateusza Morawieckiego" - zaznaczył.

"Też wierzę, że ten eksperyment - jak to ujął prezes Kaczyński - będzie eksperymentem udanym" - powiedział Czaputowicz.

Szef MSZ odniósł się także do wypowiedzi lidera PiS ws. reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak podkreślił, "generalnie" zgadza się z Kaczyńskim, że kwestia reformy sądownictwa jest suwerenną kwestią każdego państwa członkowskiego. "Polska ma prawo do tej reformy. Będziemy bronić tego prawa" - zapowiedział Czaputowicz.

"Zapoznałem się w miarę dokładnie z założeniami reformy (sądownictwa). Ona jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej" - przekonywał szef MSZ.

