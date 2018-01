Trump zapewnił w udostępnionym w piątek fragmencie wywiadu, że nic nie wiedział o tej grupie oraz że sam jest "najmniej rasistowską osobą, jaką można spotkać". Przekonywał, że udostępnienie nagrań Britain First nie stanowiło poparcia dla tej organizacji.

Zapytany, czy przeprosi za to co zrobił, amerykański prezydent odparł, że uczyni to, jeśli Britain First rzeczywiście składa się z rasistów. "Jeśli mówicie mi, że to są okropni ludzie, okropni rasiści, to oczywiście przeprosiłbym, gdybyście życzyli sobie, żebym to zrobił" - powiedział.

Zapewnił, że nie chciał stworzyć problemów dla władz Wielkiej Brytanii, która - jak podkreślił - jest mu bardzo bliska. "Mam bardzo dobre relacje z waszą (brytyjską) premier (Theresą May). Bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Tak naprawdę mamy bardzo dobre relacje, mimo że wielu ludzi uważa inaczej" - powiedział Trump.

"Popieram ją, popieram wiele rzeczy, które robi i mówi, i bardzo popieram was (Wielką Brytanię) zbrojnie. Będziemy was bronić, jeśli będzie trzeba, choć mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Jestem wielkim zwolennikiem Wielkiej Brytanii" - podkreślił prezydent USA.

W listopadzie 2017 roku na koncie Trumpa na Twitterze, obserwowanym przez ponad 47 mln użytkowników, udostępnionych zostało kilka islamofobicznych w wymowie tweetów wiceszefowej Britain First Jaydy Fransen.

Kilka tygodni później konta Fransen oraz przywódcy Britain First Paula Goldinda na Twitterze zostały zawieszone, ponieważ nowa polityka serwisu zabrania publikowania treści "grupom związanym z organizacjami, które stosują lub promują przemoc wobec ludności cywilnej dla własnej korzyści".

Premier May krytycznie wypowiedziała się w sprawie retweetów Trumpa, mówiąc, że "podawanie dalej wpisów Britain First jest niewłaściwe", a Britain First nazwała "nienawistną organizacją, która chce siać podziały i osłabiać zaufanie w społeczeństwie". W odpowiedzi Trump napisał na Twitterze, że May "nie powinna skupiać się na nim, ale na destrukcyjnym, radykalnym islamskim terroryzmie, który panoszy się w Wielkiej Brytanii". (PAP)