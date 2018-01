"Polityka senioralna jest polityką wszechogarniającą; na nią się składa polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, polityka prorodzinna, polityka rozwojowa również. To wszystko jest część polityki senioralnej" – powiedział szef rządu.

Morawiecki wskazał, że "od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk polskiego państwa". "Chcemy podejść do starszego pokolenia z otwartymi dłońmi i jak najwięcej ich wspierać. Młodsi ludzie szybciej potrafią biegać, ale starsi lepiej znają drogę. To doświadczenie ludzi starszych pozwala odnajdywać w życiu lepsze ścieżki" – mówił.

Szef rządu podkreślał konieczność koncentracji wysiłków, by ułatwić seniorom życie. "Miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest to, w jaki sposób wspieramy starszych ludzi, jaka jest nasza polityka senioralna. Polityka senioralna to jeden z najważniejszych priorytetów, najważniejszych zadań dla naszego rządu" – zapewnił.