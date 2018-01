Rosja: Sąd Konstytucyjny nie przyjął skargi Nawalnego w sprawie wyborów

Rosyjski Sąd Konstytucyjny poinformował w piątek, że nie przyjął do rozpatrzenia skargi złożonej przez opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego, który kwestionował decyzję CKW o niedopuszczeniu go do wyborów prezydenckich z powodu ciążących na nim wyroków.