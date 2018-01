W swoim poniedziałkowym oświadczeniu, do którego dotarła PAP, delegacja Prawa i Sprawiedliwości wyraziła także solidarność z Ryszardem Czarneckim.

"Delegacja Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie potępia inicjatywę przewodniczących 4 grup politycznych skierowaną przeciwko wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Ryszardowi Czarneckiemu za jego słowa wypowiedziane na temat poseł Róży Marii Grafin von Thun und Hohenstein. Zadaniem Parlamentu Europejskiego nie jest komentowanie wypowiedzi posłów i nie powinien on wchodzić w rolę sędziego rozstrzygającego spory między posłami" - czytamy w oświadczeniu prof. Ryszarda Legutki, europosła PiS i współprzewodniczącego grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, przedstawionym w imieniu delegacji PiS.

"Pani Thun zapowiedziała podjęcie działań prawnych i to polski sąd jest właściwym do rozstrzygania w tej sprawie. Nasze zdumienie budzi tempo, w jakim liderzy 4 grup politycznych przystąpili do ataku na przewodniczącego Czarneckiego i brak podobnej energii w przypadku chociażby obrzydliwych komentarzy pani Thun czy pana Verhofstadta, którzy nazywali przeciwników politycznych w Polsce śmieciami i faszystami. Trudno o bardziej ewidentny przykład stosowania podwójnych standardów. Apelujemy do liderów grup politycznych o zaprzestanie ataku na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i pozostawienie tej sprawy organowi do tego właściwemu tj. polskiemu sądowi" - dodano w stanowisku.