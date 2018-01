Pociąg wyruszy z dworca głównego w Krakowie o g. 9.18. Dotrze m.in. do Skawiny, Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Kalwarii Zebrzydowskiej - Lanckorony i Wadowic, by wieczorem wrócić do stolicy województwa. Rozkład jazdy został przygotowany tak, aby mieszkańcy tych miejscowości mogli uczestniczyć w przejeździe rozpoczynając go i kończąc na stacji w swoim mieście.

"Pomysł, by część tej akcji WOŚP zrobić w pociągu, wyszedł od Towarzystwa Miłośników Kolei. Prócz samej zbiórki na rzecz noworodków będzie to jednocześnie promocja całego programu kolei małopolskich, który z taką determinacją realizujemy od lat – dodam, że u nas koleje cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców" - powiedział PAP Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

W pociągu zagrają m.in. Magda Bożyk, zespół Wues-wus, oraz The Perfumes. Podczas postojów na stacjach: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Wadowice, Sucha Beskidzka i Maków Podhalański zainteresowani będą mogli zwiedzić kabinę maszynisty. Zaplanowano także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i dorosłych.

"Specjalnie wybraliśmy taki odcinek kolei i takie miasta, by pokazać mieszkańcom tej części Małopolski gdzie jeszcze nie ma stałych połączeń - jaki jest tabor oraz co za połączenia w przyszłości im zaproponujemy" - powiedział Prezes Zarządu Kolei Małopolskich, Grzegorz Stawowy.

Przejazd pociągu organizują: samorząd województwa, Koleje Małopolskie oraz Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie.

Pieniądze zbierane podczas tegorocznego finał WOŚP będą przeznaczone na zakup wyposażenia dla oddziałów neonatologicznych m.in. na stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.(PAP)

autorzy: Małgorzata Wosion-Czoba; Grzegorz Kościński