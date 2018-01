Szef węgierskiego rządu Viktor Orban został zapytany w wywiadzie dla TVP Info, jak Budapeszt zachowa się w razie głosowania Rady Europejskiej w sprawie nałożenia sankcji na Polskę w ramach art. 7 unijnego traktatu. - Węgry stoją za Polską. Obecna procedura wobec Polski nie ma faktycznych podstaw i samo postępowanie nie jest prawidłowe - odpowiedział. Jak dodał, Polskę spotyka ze strony KE niesprawiedliwość, a "wspólnota losu Europy Środkowej" nakazuje Węgrom "stanąć przy boku Polski".

Szymański był pytany w Radiowej Jedynce, kto jego zdaniem - poza Węgrami - poprze Polskę w sporze z Komisją Europejską. Według wiceszefa MSZ stanowisko Węgier jest "zupełnie wystarczające by skończyć w Polsce rozmowę na temat sankcji". - To co dzisiaj jest przedmiotem procedowania ze strony KE nie można nazywać procedurą sankcyjną. Jest to rodzaj procedury - stwierdzenia politycznych wątpliwości do danego kraju i nic więcej. Byłoby dobrze gdybyśmy w Polsce przestali mówić i bać się sankcji, bo taki scenariusz w grę nie wchodzi m.in. z uwagi na bardzo jasne stanowisko Węgier - powiedział wiceminister.

Odnosząc się do wprowadzenia tematu sankcji dla Polski na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych zaznaczył, że "jesteśmy na samym początku kontaktów z państwami członkowskimi w tej sprawie, w tej nowej rzeczywistości".

- Wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać na temat poszczególnych aspektów reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, natomiast dzisiaj mamy nową sytuację: państwa muszą przyzwyczaić się do niechcianej sytuacji, w której będą musiały opowiedzieć się, co sądzą na temat postępowania KE wobec Polski i często bardzo szczegółowych i wątpliwych zarzutów, które stawiane są polskim reformom wymiaru sprawiedliwości - podkreślił Szymański.

- W tej sprawie każde z państw wybierze właściwy moment, aby opowiedzieć się publicznie. Myślę, że niektóre z nich, być może nawet znacząca większość, będzie zwlekała z tym stanowiskiem do momentu, gdy będzie nieuchronnie zaplanowane głosowanie w tej sprawie - ocenił wiceszef MSZ.

Jak dodał, jedyne co może zrobić Polska to "zaoferować państwom rzetelną informację na temat tego co na prawdę dzieje się w Polsce".

Dopytywany o tematy poruszane podczas środowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem zaznaczył, że temat uruchomienia przez Komisję Europejską art. 7.1 unijnego traktatu nie był istotnym punktem konsultacji polsko-węgierskich.

- Jesteśmy trwale przekonani, że Europa Środkowa powinna mówić własnym głosem, być silniej słyszalna w Europie, mieć więcej zaufania do siebie samej. Dzisiaj mamy okres trwałej niepewności, być może w każdej stolicy zachodniej to moment olbrzymiego wstrzymania oddechu i niepewności o to, jaki będzie wynik. Tam naprawdę dochodzi do zawahania i spadku zaufania wobec projektu europejskiego. Im większa niestabilność tam, tym większa próba wypierania problemów i wskazywania, że Europa Środkowa jest w złej kondycji - podkreślił Szymański.

Według niego, rzeczywista sytuacja w UE jest odwrotna: to Europa Środkowa jest "politycznie stabilna i proeuropejska". - Europa Środkowa stanowi wkład w Unię Europejską. To nie problem dla UE a zasób. To powinno być powtarzane cały czas - mówił wiceszef MSZ.

Szymański odniósł się także do inicjatywy Trójmorza. - Widzimy pewną nierównowagę interesów tej części Europy. To bierze się pewnie z historii, bo ta cześć Europy nie uczestniczyła w procesach integracyjnych przez niemal 50 lat po wojnie więc rozumiemy powody, ale chcielibyśmy to zmienić. Nie ma za tym jakiejkolwiek intencji konfrontacji z kimkolwiek; nie ma intencji budowania alternatyw. Jest tylko skromna intencja żeby Europa Środkowa była widoczna, słyszalna i silniejsza - zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych.