Prymas: wnośmy Bożą miłość do naszych rodzin, dzielmy się nią z innymi

By święta Bożego Narodzenia były świętami obecności, bliskości i światłości życzył w nagraniu zamieszczonym na stronie prymasa Polski abp Wojciech Polak. Prymas życzył też, by każdy wnosił Bożą miłość do rodzin, wspólnot i potrafił dzielić się nią z innymi.