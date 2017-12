We wtorek CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym m.in. syna senatora PiS Stanisława Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który już sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę; w styczniu w Senacie rozpatrzony ma być wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora. Kogut został również przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

Karczewski podkreślił, że Kogut sam zrezygnował z immunitetu i zostało to zatwierdzone przez komisję regulaminową, która stwierdziła, że ta forma złożenia immunitetu była zgodna z prawem.

- Przekazałem to natychmiast do prokuratury. Z informacji, jakie mam, wiem, że pan senator Stanisław Kogut jutro sam dobrowolnie zgłasza się do prokuratury celem udzielenia wszelkich informacji i będzie zeznawał - powiedział Karczewski.