Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy poinformował w środę w komunikacie, że „działająca na gdańskim lotnisku od ponad 13 lat Lufthansa, po raz kolejny rozbudowuje swoją ofertę, dodając jedenaście dodatkowych rejsów tygodniowo, w ramach swojej siatki połączeń”.

Port podał, że „wraz z nowym sezonem letnim 2018, liczba połączeń z Gdańska do Monachium wynosić będzie 28 rejsów tygodniowo. Natomiast trasa Gdańsk -Frankfurt obsługiwana będzie 18 razy w tygodniu”. Porty lotnicze w Monachium i we Frankfurcie są centrami przesiadkowymi w Niemczech, które umożliwiają połączenia przesiadkowe do prawie 300 destynacji na całym świecie.

Cytowany w komunikacie Frank Wagner, Country Manager Lufthansa Group Poland tłumaczy, że „lotnisko w Gdańsku odgrywa bardzo ważną rolę w strategii przewoźnika w Polsce”. Wyjaśnił, że dodatkowe połączenia do obu centrów przesiadkowych w Niemczech „pozwolą firmie na dalsze umacnianie pozycji lidera w Gdańsku". Zaznaczył, że przewoźnik „obserwuje znaczący wzrost zapotrzebowania i liczby pasażerów”. “Rozszerzenie oferty jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój w woj. pomorskim i rosnące zapotrzebowanie na rejsy z Gdańska do Niemiec, ale również na połączenia przesiadkowe”– dodał.

Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Tomasz Kloskowski przyznał, że „dodatkowe loty Lufthansy są dla spółki doskonałą wiadomością”. Zwrócił uwagę, że „Lufthansa jako przewoźnik sieciowy umożliwia coraz łatwiejsze podróżowanie po całym świecie pasażerom korzystającym z gdańskiego lotniska”.

Na lotnisku w Monachium w wybudowanym specjalnie dla Lufthansy Terminalu 2 pod jednym dachem obsługiwane są wszystkie połączenia przewoźnika i linii partnerskich. „To pierwszy terminal na świecie, który został specjalnie przystosowany do potrzeb ruchu przesiadkowego, co sprawia, że przesiadanie się na inny samolot w Monachium jest bardzo komfortowe” – czytamy w komunikacie. „Żaden inny europejski hub nie może konkurować z Monachium pod względem minimalnego czasu przesiadki, wynoszącego tylko 30 minut” - podano.

Od początku roku do końca września Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył 3 mln 559 tys. pasażerów. W 2016 r. lotnisko obsłużyło ponad 4 mln pasażerów. (PAP)

Autor: Bożena Leszczyńska