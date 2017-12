"Dostawy odbywają się zgodnie z harmonogramem" - podkreśliła w środę spółka w komunikacie. Pierwszego MAXa LOT odebrał na początku grudnia br., maszyna przyleciała do Warszawy 2 grudnia. W sumie spółka zamówiła sześć tego typu maszyn.

Boeing 737 MAX 8 LOT-u wystartował z Boeing Field w Renton w Seattle w USA o godz. 21. we wtorek czasu warszawskiego. Po drodze lądował w porcie Keflavik na Islandii, gdzie odbyło się tankowanie.

Na Lotnisku Chopina w Warszawie samolot wylądował w środę o godz. 11.

W pierwszy rejsowy lot – do Paryża – MAX ma wyruszyć w piątek o godz. 7.50. Od 26 grudnia nowy samolot zacznie obsługiwać codzienny wieczorny rejs do Londynu (na dwóch pozostałych w ciągu dnia na Heathrow lata MAX dostarczony przez Boeinga 2 grudnia) i codzienne połączenie do Madrytu. Od połowy stycznia druga maszyna pojawi się też na rejsach do Larnaki na Cyprze.

Polski przewoźnik planuje wykorzystywać Boeingi 737 MAX na najpopularniejszych trasach krótkiego i średniego zasięgu. Trzeci B737 MAX 8 wiosną br. ma polecieć do Tel Awiwu z Warszawy i portów regionalnych, czyli z Wrocławia, Poznania, Gdańska, Lublina i Rzeszowa. Docelowo MAX będzie obsługiwał połączenia z Warszawy także do Astany, Wiednia, Amsterdamu, Frankfurtu, Barcelony, Moskwy, Tbilisi i Kijowa.

Dostawa ostatniej z sześciu zamówionych maszyn planowana jest w maju 2019 r.

Jak podaje producent, B737 MAX 8 jest w swojej klasie najbardziej ekonomicznym samolotem świata. Został wyposażony w dwa silniki nowej generacji CFM LEAP-1B, które dają mu zasięg 5750 km (o 2250 km więcej od B737-400). Średnie zużycie paliwa jest niższe o ponad 20 proc. niż w 737-400 i 15 proc. mniejsze niż w B737 800 NG. Silniki umożliwiają redukcję hałasu nawet o 40 proc. i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu do innych maszyn tej klasy, dlatego samolot jest cichszy, bardziej wydajny i przyjazny środowisku.

Samolot ma na pokładzie 186 foteli trzech klas: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej.

Nowe samoloty zostały pozyskane w formie leasingu operacyjnego w ramach umowy z AirLease Corporation (ALC). B737 MAX 8 uzupełnią flotę popularnych maszyn z rodziny 737 latających w barwach LOT, na którą składają się trzy samoloty B737-400 po retroficie wnętrza w 2016 r. oraz cztery egzemplarze B737-800 NG, które znalazły się w siatce w letnim sezonie br.

Strategia LOT-u na lata 2016-2020 zakłada, że przewoźnik będzie posiadał co najmniej 15 sztuk MAX-ów do obsługi połączeń średniego i krótkiego zasięgu. Dotychczas zamówienia na B737 MAX złożyło 92 przewoźników z różnych części świata.

Od początku tego roku LOT ogłosił uruchomienie 22 tras, m.in. z Warszawy do Los Angeles, Newark i Astany oraz z Krakowa do Chicago. W przyszłym roku polski przewoźnik rozpocznie bezpośrednie rejsy z Warszawy do Singapuru. W ubiegłym roku LOT zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji). (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Jacek Ensztein