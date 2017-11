"Powstanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego to przeniesienie na najwyższy poziom polityczny i ustrojowy centrum decyzyjnego w sprawach polityki rządu wobec organizacji pozarządowych. Pierwszy raz w historii urząd mający współpracować z trzecim sektorem został umocowany tak wysoko w strukturach władzy. Świadczy to o dużej wadze, jaką rząd przywiązuje do roli organizacji społecznych w demokracji. Bardzo dziękuję pani premier i mojemu obozowi politycznemu za zaufanie, którym mnie obdarzono" - powiedział PAP wicepremier Piotr Gliński.

Komitet ds. Pożytku Publicznego to nowa instytucja, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

"Jestem przekonany, że ta ustawa w sposób bardzo zdecydowany przyczyni się do tego, aby ta dziedzina funkcjonowania naszego państwa i polskich realiów ustrojowych działała jak najlepiej" - powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek. Prezydent podkreślił, że funkcja przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którą obejmuje wicepremier Gliński, jest bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji zadań ustrojowych państwa oraz zadań publicznych.