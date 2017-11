Jakubiak: miałem ochotę startować na prezydenta stolicy, ale Tyszka ma większe szanse

Miałem wielką ochotę startować na prezydenta; byłby to wielki honor - powiedział w piątek wiceszef klubu Kukiz’15 Marek Jakubiak. Uznaliśmy jednak, że Stanisław Tyszka będzie miał większe szanse, więc zapewne to on będzie kandydował z naszego ramienia - dodał.