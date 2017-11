Andruszkiewicz powiedział w środę wieczorem w TVP Info, że już od dłuższego czasu nie zgadzał się z niektórymi politykami Kukiz'15 w kluczowych kwestiach politycznych.

"Od dłuższego czasu w klubie Kukiz'15 trwają rozmowy, również ma temat mojej aktywności; nie jest tajemnicą, że wielokrotnie nie zgadzałem się z posłami Kukiz'15, np. z panem marszałkiem (wicemarszałkiem Sejmu Stanisławem) Tyszką mamy zupełnie inne spojrzenie na kwestie chociażby reform w państwie" - powiedział Andruszkiewicz.

Jak dodał, również sam lider ruchu, Paweł Kukiz, "wielokrotnie wskazywał, że jego retoryka jest zbyt bliska Prawu i Sprawiedliwości".

"Dziś, po męskiej rozmowie w cztery oczy z przewodniczącym Pawłem Kukizem, podjąłem decyzję, że odchodzę z klubu Kukiz '15" - powiedział Andruszkiewicz.

Pytany, w jakich konkretnie kwestiach się nie zgadzał w liderem Kukiz'15, Andruszkiewicz stwierdził, że "stara się bardzo bezkompromisowo walczyć z układami III RP, wytworzonymi przez Platformę i Nowoczesną". "Dla mnie najważniejsze jest, żeby do władzy nie doszedł obóz III RP, reprezentowany dziś przez polityków PO i Nowoczesnej" - dodał.

Na uwagę, że są to te same założenia, które reprezentuje Kukiz'15, Andruszkiewicz odparł, że bardzo ważne jest również to, żeby wspierać polski rząd w planowanych reformach, "bo nie da się wszystkiego zrobić od razu". "Trzeba wspierać reformy i tutaj różnimy się w retoryce z niektórymi posłami Kukiz'15" - dodał Andruszkiewicz.

Zapytany, czy wstąpi do Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że w czwartek ogłosi, do którego ugrupowania przystąpi.

Z kolei Paweł Kukiz odnosząc się w środę wieczorem w TVN 24 do decyzji Andruszkiewicza o opuszczeniu klubu Kukiz'15 powiedział: "Myślę, że on już dawno odszedł". "Słuchając jego wystąpienia w telewizji tzw. publicznej odnosiłem czasami wrażenie (...) że ten przekaz jest bardziej PiS-owski niż przekaz PiS-owców" - dodał lider Kukiz'15.

"Ani mnie to cieszy, ani mnie to martwi" - ocenił decyzję Andruszkiewicza.

30 października klub Kukiz '15 opuścił Sylwester Chruszcz. Po odejściu Adama Andruszkiewicza, klub Kukiz'15 liczy 31 posłów.