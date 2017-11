Rafał Trzaskowski w programie "O co chodzi" w TVP Info podkreślił, że będzie starał się przywrócić zaufanie warszawiaków do ratusza, gdyż zostało ono naruszone przez to "co działo się (afera reprywatyzacyjna - PAP), jeżeli chodzi o oddawanie tych kamienic temu dziwnemu układowi".

Na pytanie dziennikarza czy kandydat z PO jest w stanie przywrócić zaufanie warszawiaków stwierdził, że za reprywatyzację "odpowiedzialna jest cała klasa polityczna, bo nikt nie uchwalił pełnej ustawy reprywatyzacyjnej", zatem odpowiedzialność za tę aferę "spada na wszystkich".

"Ja nie mam nic wspólnego z reprywatyzacją" - podkreślał.

Ocenił, że jako jedyny polityk w partii otwarcie mówi, że PO musi się zmienić, a przede wszystkim "wyciągnąć wnioski z błędów, które dokonała".

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oświadczył w czwartek, że chciałby, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem PO i całej zjednoczonej opozycji w wyborach na prezydenta m.st. Warszawy. Wcześniej Nowoczesna zapowiedziała, że jej kandydatem na to stanowisko będzie członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Paweł Rabiej. (PAP)

autor: Magdalena Archacka

edytor: Dorota Skrobisz