Jak mówił Marciniak, Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu, zwłaszcza w rejonie cmentarzy. Zaapelował, by kierowcy zwracali uwagę na zmienioną organizację ruchu w okolicach cmentarzy. Dodał, że kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na pieszych. Pieszych zaś Marciniak namawiał do noszenia po zmroku elementów odblaskowych, nie tylko poza terenem zabudowanym.

"Kierowca jadący drogą jest w stanie zauważyć osobę z elementami odblaskowymi z odległości nawet 150 m" - tłumaczył.

Zaznaczył, że ważne jest także rozsądne poruszanie się pieszych po parkingach w okolicach cmentarzy. "Gorący apel, żebyście państwo zwracali uwagę na to, co się dzieje. Żeby nie wychodzić zza pojazdów, (...) czasem piesi zza pojazdu wychodzą i niestety może dojść do wypadków" - mówił.

Zwrócił również uwagę na przypadki kradzieży na cmentarzach. "Czas, kiedy spotykamy się z bliskimi, kiedy odwiedzamy naszych zmarłych to niestety też czas, z którego starają się korzystać przestępcy. Mam na myśli przede wszystkim kieszonkowców, złodziei, którzy grasują na cmentarzach" - powiedział.

Jak zaznaczył, rzeczy osobiste trzeba trzymać blisko siebie. Pozostawiona choćby na chwilę na ławce lub na płycie nagrobnej saszetka czy torebka, gdy jesteśmy skupieni na tym, by np. ułożyć znicze, to "koncentrujemy się na czymś innym i ta pozostawiona torebka czy saszetka są doskonałym łupem dla osoby przechodzącej".

Dodał, że odnalezienie na cmentarzu złodzieja przez samego poszkodowanego jest praktycznie niemożliwe.

Policyjna akcja "Znicz 2017" rozpoczęła się w piątek. W ramach akcji na drogach odbywają się wzmożone patrole policji. Łącznie kontrolować kierowców i patrolować okolice cmentarzy ma około 5 tys. policjantów sprawdzając prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, stan techniczny aut, sposób przewożenia dzieci.

Równoległe z akcją "Znicz" w tym roku trwa wspólna akcja policjantów i duchownych pod hasłem "Nie zabijaj".

W ubiegłym roku w okresie świątecznym 39 osób zginęło, a 441 zostało rannych w 425 wypadkach. Policjanci zatrzymali ponad 1197 pijanych kierowców.