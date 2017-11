Jak poinformowała PAP dyrektorka parku Barbara Kostyra, przy tworzeniu parku wydzielone zostały małe działki, które są bardzo atrakcyjne dla inwestorów.

„Okazało się jednak, że inwestorzy postanowili rozwijać swoją działalność i wielu z nich kupuje kolejne, sąsiednie działki. Wiązało się to ze zmianą wskaźników projektowych, musieliśmy obniżyć założoną wcześniej w projekcie liczbę inwestorów. Choć liczba firm w strefie zmalała, to wzrosła wartość zainwestowanego kapitału, oraz liczba utworzonych nowych miejsc pracy” – dodała.

Jak podała Kostyra, w PPNT pracuje już prawie 5 tysięcy osób. Z prawie 166 ha terenów inwestycyjnych w Aeropolis zostało tylko kilka wolnych działek.

Wśród firm, które w tym roku zainwestowały w PPNT i wykupiły działki są m.in. polskie spółki jak Tywent, Elektrozel, Polimarky oraz firma z brytyjskim kapitałem Northern Aerospace, która działa w branży lotniczej.

„Cieszy nas fakt, że chcą u nas inwestować także firmy z Podkarpacia. Przykładem jest firma Tywent z Tyczna, która rozwija się na bazie wypracowanego kapitału, bez funduszy unijnych. W dotychczasowej lokalizacji nie może się rozwijać ze względu na ograniczenia stawiane przez konserwatora zabytków” – podkreśliła dyrektorka parku.

Firma Tywent założona została w 1973 roku, produkuje nowoczesne urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposażone w odzysk ciepła. Na działce o powierzchni 1,5 ha wybuduje nowy zakład.

Drugą firmą z Podkarpacia, która w 2017 r. zainwestowała w Aeropolis jest Elektrozel. W parku będzie produkować układy elektroniczne do sterowania gestami, dedykowane m.in. dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz układy sterowania silnikami bezszczotkowymi montowanymi w sprzęcie AGD.

Natomiast rzeszowska firma Polimarky będzie produkować w parku niepalne, bezhalogenowe sieciowalne mieszanki kablowe. W sąsiedztwie tej firmy dwie działki kupiła spółka Northern Aerospace - produkująca elementy strukturalne skrzydeł oraz części zawieszenia i podwozi do samolotów.

Kolejnym tegorocznym inwestorem jest firma Dopak z Wrocławia, która będzie produkować elementy z materiałów kompozytowych do zastosowania m.in. w lotnictwie, motoryzacji i kosmonautyce. „Będzie to działalność o charakterze badawczo-rozwojowym. Mamy nadzieję, że firma będzie współpracować z Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis, które posiada urządzenia do badania kompozytów” - dodała Kostyra.

Wśród firm, które w parku już funkcjonują, ale postanowiły dokupić działki są m.in. ML System-producent innowacyjnych modułów fotowoltaicznych; Metall Expres-dostawca wyrobów hutniczych dla przemysłu energetycznego, kolejowego i budowlanego; Cyfrowa Foto - cyfrowa drukarnia fotografii specjalizująca się w niskonakładowej produkcji m.in. fotoalbumów oraz Fibrain-producent kabli światłowodowych i miedzianych.

PPNT rozpoczął działalność w 2007 r. Parkiem zarządza Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. (PAP)

autor: Wojciech Huk