Z badania wynika, że ogłoszeniu przez Katalonię niepodległości obecnie sprzeciwia się 43,6 proc. mieszkańców tego regionu.

Wtorkowy sondaż CEO sugeruje, że referendum niepodległościowe z 1 października i pogłębiony w jego efekcie kryzys polityczny w Katalonii wzmocnił zwolenników secesji od Królestwa Hiszpanii.

W badaniu CEO opublikowanym pod koniec lipca za opcją separatystyczną opowiadało się 41,1 proc. ankietowanych, podczas gdy 49,4 proc. twierdziło, że chce pozostania Katalonii w granicach Hiszpanii.

Badanie zaprezentowane we wtorek wykazało z kolei, że najwięcej zwolenników secesji jest wśród wyborców lewicowej partii CUP (Kandydatura Jedności Ludowej) - 93,3 proc., a wśród elektoratu bloku wyborczego Junts pel Si (Razem na Tak), z którego wywodzi się dotychczasowy premier Katalonii Carles Puigdemont, jest ich 92,7 proc.

Z kolei wśród przeciwników niepodległości regionu na pierwsze miejsce wybija się elektorat liberalnej partii Ciudadanos i rządzących krajem ludowców (PP). Odsetek osób przeciwnych secesji regionu wynosi wśród sympatyków tych ugrupowań odpowiednio 98,8 i 91,7 proc.

Z najnowszego badania CEO wynika, że 40,2 proc. mieszkańców Katalonii chciałoby, by region ten stał się niezależnym krajem, 27,4 proc. - by został wspólnotą autonomiczną Hiszpanii, a 21,9 proc. - by jako państwo wchodził w skład federacji Hiszpanii.

Większość Katalończyków uważa ponadto, że ich region ma zbyt mały poziom autonomii. Wskazało tak 64,4 proc. uczestników badania.

Wśród uczestników sondażu 49,7 proc. określiło siebie jako "Katalończyka mieszkającego w Katalonii", 18,6 proc. - jako "Hiszpana mieszkającego w Katalonii", a 15,2 proc. - jako "Katalończyka mieszkającego w Hiszpanii".

Sondaż CEO został przeprowadzony w dniach 16-29 października na próbie 1500 mieszkańców Katalonii.

Na mocy zatwierdzonego w piątek przez hiszpański Senat artykułu 155. konstytucji, ograniczającego autonomię Katalonii, premier Mariano Rajoy wyznaczył wicepremier Sorayę Saenz de Santamarię do objęcia tymczasowej funkcji koordynatora ds. Katalonii. Wcześniej samego dnia kataloński parlament w tajnym głosowaniu przyjął rezolucję o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.

W sobotę rano Madryt opublikował w internecie decyzję dotyczącą odwołania premiera Carlesa Puigdemonta, 12 ministrów jego gabinetu oraz ponad 130 wysokich rangą katalońskich urzędników. Równocześnie opublikowano datę przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii, które odbędą się 21 grudnia.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Brukseli Carles Puigdemont poinformował, że akceptuje przedterminowe wybory w Katalonii, ale przed powrotem do Hiszpanii żąda dla siebie prawnych gwarancji uczciwego postępowania sądowego. Podkreślił, że przybył do Brukseli nie po azyl polityczny, ale by bronić sprawy Katalonii w stolicy Europy.