Jak wynika z informacji policji, jedna z ofiar była wykorzystywana przez sprawcę od 2013 roku po zaciągnięciu pożyczki u krewnego Edwarda Z. na wyrobienie sobie nowego polskiego paszportu i opłatę zaległych rachunków.

Mężczyzna najpierw był wykorzystywany przy produkcji kartek z życzeniami, a później pracował m.in. za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, ale pomimo tygodniowych zarobków przekraczających 300 funtów, otrzymywał jedynie około 10 funtów, papierosy i alkohol. Kiedy stracił pracę, Edward Z. zmuszał go do kradzieży. Udało mu się uciec dopiero w styczniu ubiegłego roku. Trafił na ulicę, skąd został przekazany do ośrodka deportacyjnego, a następnie wychwycony przez brytyjskie służby porządkowe i skierowany do programu pomocy ofiarom współczesnego niewolnictwa.

Podczas nalotu na mieszkanie Edwarda Z. policjanci odkryli drugiego mężczyznę, który spał na poddaszu, przykryty jedynie kurtką. Nagranie z interwencji zostało opublikowane w internecie.

W toku śledztwa odkryto, że obie ofiary były m.in. uzależnione od alkoholu, pozbawiane dostępu do łazienki i zmuszane do oddawania moczu do butelki, a także przymuszane do pracy. Edward Z. zabrał im dokumenty i jedynie wypłacał minimalne diety i przekazywał stare, używane ubrania.

Z informacji PAP uzyskanych od przedstawicieli organizacji pozarządowych, policji i służb dyplomatycznych wynika, że co roku ofiarami niewolnictwa mogą padać setki Polaków - kilkakrotnie więcej, niż wynikałoby z oficjalnych statystyk - a tysiące są nim zagrożone. Szczególnie narażeni są migranci, którzy trafiają do Wielkiej Brytanii bez podstawowej znajomości języka angielskiego i swoich praw pracowniczych.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje system zgłaszania przypadków niewolnictwa - National Referral Mechanism (NRM), a także systemy wsparcia, m.in. w ramach wspieranych przez rząd działań Armii Zbawienia. Walka z problemem niewolnictwa traktowana jest jako priorytet przez premier Theresę May, która podnosiła ten temat m.in. na forum ONZ.

Według statystyk w 2016 roku w ramach NRM zidentyfikowano 163 polskie ofiary niewolnictwa, z czego aż 148 osób padło ofiarami wyzysku w pracy. To najwyższy wynik od 2012 roku, dla którego dostępne są najstarsze dane, i siódme miejsce wśród grup narodowościowych najczęściej tego doświadczających.

Osoby, które same padły ofiarą handlu ludźmi lub podejrzewają, że problem ten dotyczy kogoś im znanego, mogą zadzwonić w Wielkiej Brytanii na specjalną infolinię pod numer 0 8000 121 700, która oferuje wsparcie także w języku polskim.

Zgodnie z brytyjskim prawem po ustaleniu, że dana osoba mogła paść ofiarą handlu ludźmi, może ona liczyć na tymczasowe zakwaterowanie, wsparcie psychologiczne i pomoc w znalezieniu pracy.

Wsparcie dla ofiar oferuje także m.in. polska organizacja East European Resource Centre w Londynie.