Szef MON rozpoczynając cotygodniowy felieton w Radiu Maryja i Telewizji Trwam złożył wszystkim podziękowania. "To są podziękowania płynące z głębi serca i z olbrzymiej satysfakcji, jaką każdy Polak polityk może mieć wtedy, gdy widzi z jak szeroką akceptacją, z jaką zgodą narodową cieszą się jego działania. Mówię o tych wynikach badania opinii publicznej, które w ciągu ostatniego miesiąca, nawet można powiedzieć w ciągu ostatnich miesięcy, osiągnęły poziom niewidziany w historii ostatnich 30 lat" - podkreślił Macierewicz.

Jak dodał, "żadna z partii politycznych, żaden z rządów, żadna z formacji w ciągu 30 lat nie osiągnęła tak znakomitego wyniku badań opinii publicznej, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości".

"Możemy powiedzieć nic dziwnego, żaden też rząd dotychczas nie zaczął realizować programu narodowego, bo żaden z rządów nie zaczął robić tego, co powinno się zrobić. I może dlatego właśnie te wyniki są tak niezwykłe - blisko 50 proc. poparcia, które stale rośnie. Blisko 50 proc. społeczeństwa, które mówi: tak to jest właśnie nasz rząd, to jest rząd, który realizuje nasz program" - dodał minister obrony.

Macierewicz zaznaczył, że praca polityka przeważnie jest gorzka, łączy się z nieustannymi atakami i koniecznością sprostania nim. Jak mówił tak jest "zwłaszcza jeżeli człowiek naprawdę wie, że uczciwie wykonuje swoją pracę i czyni to dla dobra narodu i ojczyzny".

Minister podkreślił też, że "polityk bardzo rzadko spotka się z pozytywnym, tak jasno publicznie wyrażoną aprobatą, dzisiaj tak jest i to jest olbrzymia satysfakcja".