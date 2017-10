Atak nożownika w Stalowej Woli: Błaszczak zwróci się do KGP ws. bezpieczeństwa w centrach handlowych

"Zwrócę się do Komendanta Głównego Policji, żeby komendanci wojewódzcy policji zwrócili się do szefów i właścicieli centrów handlowych (...) żeby pracownicy ochrony zachowywali się w sposób właściwy, a nie, by unikali wykonywania swoich obowiązków" - powiedział Błaszczak.źródło: Newspix

