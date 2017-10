Premier: w tej chwili nie przewidujemy zmian w programie Rodzina 500 plus

W tej chwili nie przewidujemy zmian w programie 500 plus w zakresie poszerzenia go o rodziny z jednym dzieckiem - powiedziała we wtorek w TVN24 premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że rodziny z jednym dzieckiem mogą ubiegać się o programy socjalne.