Szef polskiej dyplomacji zabierze głos podczas panelu wysokiego szczebla Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE w Palermo, która będzie poświęcona kwestiom migracji - poinformowało PAP biuro prasowe resortu.

W Konferencji OBWE, która odbędzie się we wtorek i środę w Palermo, wezmą udział przedstawiciele 57 państw członkowskich organizacji oraz reprezentanci sześciu krajów współpracujących z OBWE: Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Maroka i Tunezji.

Podczas spotkania na Sycylii jego uczestnicy wymienią się opiniami na temat bezpieczeństwa i współpracy w regionie Morza Śródziemnego "w epoce dużych ruchów migrantów i uchodźców" - informuje OBWE na swojej stronie internetowej. "Platforma zapewni możliwości krajom położonym w basenie Morza Śródziemnego i poza nim do przedstawienia pomysłów na to, by przekształcić nagłe wypadki i kryzysy wynikające z migracji w szanse na odnowioną współpracę regionalną i międzynarodową" - czytamy na stronie Organizacji.

W Palermo Waszczykowski spotka się z szefem włoskiej dyplomacji Angelino Alfano. Według biura prasowego MSZ podczas rozmowy omówione zostaną kwestie dwustronne, bezpieczeństwa i europejskie, w tym polityka migracyjna i możliwości współpracy w obszarze zewnętrznych aspektów tej polityki. Obaj ministrowie odsłonią także tablicę upamiętniającą Karola Szymanowskiego w związku z 80. rocznicą jego śmierci umieszczoną na Teatro Massimo w Palermo.

Na marginesie konferencji planowane jest również spotkanie Waszczykowskiego z szefem MSZ Ukrainy Pawło Klimkinem oraz izraelskim ministrem współpracy regionalnej Icchakiem Hanegbim.

Witold Waszczykowski odwiedzi również Rzym, gdzie jako gość honorowy wraz z minister zdrowia Włoch Beatrice Lorenzin weźmie udział w zorganizowanym przez polską ambasadę uroczystym koncercie chopinowskim w prezydenckim Pałacu Kwirynalskim.

Minister uda się także do Watykanu, gdzie spotka się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.