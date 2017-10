Co najmniej 120 tys. gospodarstw domowych i firm, głównie na południu kraju, nie ma prądu - podaje firma energetyczna ESB. Na lotnisku w Dublinie odwołano 130 lotów, nie działa lotnisko w Kerry na południowym zachodzie Irlandii.

Zamknięte są szkoły, urzędy, szpitale i sądy. Nie jest dostarczana poczta i nie kursuje transport publiczny.

Ophelia, która jeszcze w nocy była klasyfikowana jako huragan, a obecnie jest burzą tropikalną, uderzyła w południową Irlandię około godz. 11.40 czasu polskiego. Podmuchy wiatru dochodzą do 176 km na godzinę. - Te podmuchy zagrażają życiu. Nie wychodźcie na zewnątrz - ostrzegł szef krajowej grupy koordynującej służby ratunkowe Sean Hogan.

Premier Irlandii Leo Varadkar podkreślił, że we wszystkich częściach kraju należy spodziewać się wiatru o huraganowej sile. Służby meteorologiczne Met Eireann wydały czerwone, najwyższe, ostrzeżenie na terenie całej Republiki Irlandii. - Chociaż w niektórych częściach kraju burza nie jest jeszcze tak groźna, to już nadchodzi w waszą stronę - dodał szef rządu na konferencji prasowej.

Varadkar powiedział, że armia pozostaje w najwyższej gotowości i będzie pomagać mieszkańcom, jeśli będzie to konieczne. Władze zaapelowały też do obywateli, by nie próbowali robić zdjęć na zewnątrz.

Brytyjskiej służby meteorologiczne wydały pomarańczowy, czyli drugi w trzystopniowej skali poziom alertu dla Irlandii Północnej, który ma obowiązywać od godz. 16 do godz. 23 czasu polskiego. Znad Irlandii Ophelia skieruje się nad północną Anglię i Walię, a także nad południową i środkową Szkocję.

Według irlandzkiego rządu będzie to najpotężniejsza burza od 1961 roku, kiedy huragan Debbie zabił 11 osób.

Ophelia najpewniej przejdzie nad obszarami w pobliżu pola golfowego na zachodzie Irlandii, którego właścicielem jest prezydent USA Donald Trump.