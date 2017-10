Podczas środowego briefingu w Urzędzie Miasta, przewodniczący Klubu Radnych PiS Włodzimierz Pietrus powiedział, że klub PiS przygotował rezolucję do prezydenta Krakowa i oczekuje, że Jacek Majchrowski na specjalnej sesji w środę 18 października udzieli informacji w sprawie prowadzonej przez siebie polityki transportowej.

Rzecznik klubu PiS w okręgu krakowskim, radny Michał Drewnicki poinformował, że radni PiS oczekują, iż podczas nadzwyczajnej sesji "prezydent wytłumaczy powody paraliżu miasta w początkach października i wyjaśni, jak zamierza prowadzić politykę transportową, realizowaną przez siebie". Radni PiS będą się domagać "wyjaśnienia wątpliwości dotyczących programu +Mobilny Kraków+, tj. jego kosztów, zasad funkcjonowania, zasadności i legalności wprowadzania zmian". "W punkcie trzecim znajdzie się rezolucja skierowana do prezydenta, zawierająca pytania i odpowiedzi na temat rozwiązań transportowych w Krakowie" – wskazał Drewnicki.

"Naszą intencją jest przeciwdziałanie na przyszłość podobnym sytuacjom paraliżu komunikacyjnego miasta, kiedy krakowianie mokli w deszczu i stali w ogromnych korkach. Dlatego będziemy pytać pana prezydenta, co zamierza zrobić, by takie sytuacje się nie zdarzały” – powiedział Drewnicki.

Inicjatywa radnych PiS związana jest z paraliżem miasta, jaki w wyniku podjętych przez prezydenta, intensywnych remontów w centrum Krakowa miał miejsce na początku października, a największe utrudnienia wystąpiły we wtorek, 3 października.

Jak podkreślił Włodzimierz Pietrus prezydent Majchrowski sam przyznał się do błędów, w sprawie realizacji remontów w Krakowie, które doprowadziły do paraliżu miasta. "Uważamy jednak, że trzeba dodatkowo wyjaśnić pewne kwestie z +mobilnym Krakowem+. Z pytaniem o to, jaki jest stan rzeczy, klub PiS zwracał się do prezydenta Majchrowskiego jeszcze w czasie wakacji” - przypomniał przewodniczący Klubu Radnych PiS.

Radni klubu PiS chcą także przypomnieć prezydentowi, że już w roku 2014 odbyło się referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za rozpoczęciem przygotowań do procesu inwestycyjnego w sprawie budowy metra, jak również liczą na poprawę inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych w Krakowie.

Program "mobilny Kraków", to plan realizacji polityki transportowej dla Krakowa, opracowany przez ZIKiT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu). Jego główne założenia, to: wzmocnienie komunikacji miejskiej, ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta oraz podział na trzy nowe strefy dostępności do Śródmieścia.(PAP)