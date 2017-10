W sondażu 49 proc. Amerykanów wypowiedziało się przeciw koronnej propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, jaką jest budowa gigantycznego muru na liczącej ponad 3 tys. km granicy USA z Meksykiem. Za spełnieniem tej podstawowej obietnicy wyborczej prezydenta opowiedziało się 32 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 28 września - 2 października na próbie 1150 dorosłych osób na zlecenie agencji AP oraz prestiżowego instytutu badawczego NORC (National Opinion Research Center). Badanie odbyło się przed przedstawieniem w niedzielę przez administrację Trumpa 70 wytycznych polityki imigracyjnej.

Trump w liście skierowanym do przywódców obu partii politycznych w Kongresie uzależnił kompromisowe uregulowanie sytuacji ok. 690 tys. "marzycieli" (w tym ponad 3 tys. polskich obywateli) od uwzględniania tych wytycznych w projektach ustawodawczych.

Biały Dom w ubiegłym miesiącu zakończył w trybie natychmiastowym wprowadzony przez administrację byłego demokratycznego prezydenta Baracka Obamy program DACA.

Program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - wstrzymania deportacji wobec osób, które przybyły jako dzieci) pozwalał "marzycielom" na legalne pozostanie i podjęcie pracy w USA.

Administracja po zakończeniu DACA dała Kongresowi sześć miesięcy, do marca przyszłego roku, na przyjęcie ustawy regulującej status imigracyjny tej grupy.

Jeśli Kongres do marca nie przyjmie ustawy legalizującej status "marzycieli", osobom tym grozi deportacja. "Marzyciele", których zdecydowana większość jest pełnoletnia, przeciętnie mieli 6,5 roku, kiedy przedostali się nielegalnie na terytorium USA, z reguły ze swoimi rodzicami.

Trump w liście do przywódców Kongresu stwierdził, że przedstawione przez administrację priorytety polityki imigracyjnej Białego Domu "muszą być uwzględnione we wszelkich ustawach zmierzających do uregulowania sytuacji "marzycieli", ponieważ w innym przypadku nielegalna imigracja i łańcuch migracji, które są poważnym i niesprawiedliwym ciężarem dla Amerykańskich robotników i podatników, będą kontynuowane w nieskończoność".

Ogółem prawie dwie trzecie, 64 proc. badanych w sondażu AP - NORC negatywnie oceniło politykę imigracyjną Trumpa, a 65 proc. jego politykę zagraniczną.

44 proc. badanych poparło jego rozporządzenia wykonawcze wprowadzające bezterminowy zakaz podróżowania do Stanów Zjednoczonych obywateli Iranu, Libii, Somalii, Syrii, Jemenu, Korei Północnej, Czadu i niektórych związanych z rządem prezydenta Nicolasa Maduro obywateli Wenezueli. Przeciwnych tej decyzji było 32 proc. respondentów.