KSP: spokojnie podczas miesięcznicy smoleńskiej

Uroczystości związane z miesięcznicą smoleńską przebiegły spokojnie; w zgromadzeniu uczestniczyło ok. 2 tys. osób, w kontrmanifestacji ok. 250 - poinformowała PAP Komenda Stołeczna Policji. We wtorek odbyła się w Warszawie 90. miesięcznica katastrofy smoleńskiej.