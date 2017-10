Tygodnik "Newsweek" w poniedziałkowym artykule "Eurooszuści z PiS", napisał że Prawo i Sprawiedliwość mogło nielegalnie sfinansować konwencję PiS w czerwcu 2015 roku. Wśród przemawiających na konwencji znalazło się m.in kilku eurodeputowanych PiS-u. "Ustaliliśmy, że (...) wystąpienia europosłów to gra pozorów, podkładka, dzięki której politycy PiS mogą sięgnąć do unijnej kasy (...) wystarczy ściągnąć po deputowanych i można urządzić imprezę za unijne pieniądze" - napisał "Newsweek".

Karczewski, pytany w radiu Zet o te doniesienia, ocenił, że "tezy Newsweeka są nieprawdziwe". "Nikt od nikogo nic nie wyłudzał, nikt nikogo nie wykorzystywał" - zapewnił.

Dodał, że nawet jeżeli "jakiś fragment" konwencji, został sfinansowany ze środków unijnych, to "na pewno nie była to część związana z PiS". "PiS zawsze dbało o finanse (...) zawsze skrupulatnie rozliczaliśmy każdą kampanię" - przekonywał marszałek Senatu.

O sprawie pod koniec września pisał też portal wyborcza.pl. W rekcji na tą publikację, Platforma i Partia Razem złożyły do PKW wnioski o zbadanie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości.

Sławomir Nitras (PO) przekonywał na konferencji prasowej w Sejmie, że "pieniądze, które były przeznaczone na działalność merytoryczną partii, zostały wykorzystane na agitację wyborczą PiS-u". W jego ocenie, doszło do złamania przepisów ordynacji wyborczej. Z kolei we wniosku Partii Razem wskazano, że "europejska partia polityczna Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, niezgodnie z unijnymi przepisami wsparła imprezę zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość".

Karczewski, pytany wtedy o te doniesienia zaprzeczył, jakoby PiS finansowało konwencję ze środków unijnych. "To z całą pewnością nie były pieniądze wydawane na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości" - zapewnił. Jego zdaniem, w tej sprawie prawo nie zostało złamane.

Przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński powiedział w ubiegłym tygodniu, że po wnioskach skierowanych do Komisji, PKW zajęła się analizą finansowania konwencji PiS. "Dla nas doniesienia prasowe to niewystarczające informacje, żeby wyjaśnić tę kwestię. W związku z tym PKW postanowiła zwrócić się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Parlamentu Europejskiego o nadesłanie stosownych informacji w tej mierze" - poinformował Hermeliński.